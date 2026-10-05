Desconocidos atacaron a balazos y dejaron mal herido a un hombre que se encontraba a bordo de una camioneta estacionada frente al local de un partido político en el distrito de Suyo, provincia de Ayabaca.

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Ocurrió la tarde de ayer, cuando individuos llegaron a la zona y le dispararon a la víctima que se encontraba en el interior de la camioneta 4x4 color negro que estaba estacionada en los exteriores del comité del movimiento político Fuerza Regional.

Según se conoció, unos de los proyectiles le impactaron en la cabeza. Tras el ataque, los agresores huyeron raudamente de la zona a bordo de una motocicleta y con rumbo desconocido.

En tanto, la víctima que sería identificada como Mario Morales, de 43 años de edad, residente en el caserío La Copa, fue trasladada al establecimiento de salud del distrito de Suyo.

Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, fue transferido posteriormente al Hospital de Especialidades III-1 de la localidad de Sullana, donde permanece internado y su estado de salud es delicado.

Hasta el lugar del atentado llegaron efectivos de la Policía Nacional para iniciar las primeras diligencias que permitan dar con el paradero de los responsables. Asimismo, las autoridades no descartan ninguna hipótesis sobre el móvil del ataque. Ante esto, los moradores exigieron a las autoridades que dispongan de mayor presencia policial e investigaciones exhaustivas ante este nuevo ataque criminal.

Según cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), la región Piura registra 111 homicidios en lo que va del presente año. Cabe recordar que, en las últimas semanas, han ocurrido diversos ataques en Talara, Piura, Sullana y Paita.