Al 98.549% de las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) el candidato al Gobierno Regional de Tacna, Mario Ruiz Rubio, de Alianza Para el Progreso, obtiene el 29.320% de los votos válidos mientras que el postulante Walter Anchapuri Zapata alcanza el 17.627% en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 desarrolladas este domingo.

En dicha contienda por el sillón regional de Tacna en tercer lugar se ubica el candidato Fernando Martorell Sobero de Renovación Popular con el 13.618% y más abajo Stephen Ugarte Dávila del Movimiento Independiente Regional Fuerza Tacna con 8.776% de los votos. En quinto lugar se ubica el candidato Wilber Flores de Podemos Perú con el 7.773%, Dayan Jiménez Salas de Progresemos con 6.9 13% y Francisco Ramos del Partido País para Todos con 4.368%.

De no llegar Mario Ruiz al 30% o más de los votos válidos emitidos este domingo tendría que disputar una segunda vuelta con el postulante Walter Anchapuri Zapata de Ahora Nación.