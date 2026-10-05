La tos ferina es una infección respiratoria altamente contagiosa causada por la bacteria Bordetella pertussis. Puede provocar episodios intensos de tos y, en los casos más graves, complicaciones como neumonía, apnea, convulsiones e incluso la muerte, especialmente en bebés y niños pequeños. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la vacunación como la principal medida de prevención.

En Perú, la enfermedad volvió a generar preocupación sanitaria durante 2026. En mayo, el Gobierno declaró por 90 días una emergencia sanitaria en la provincia de Loreto debido al riesgo elevado de tos ferina y otras enfermedades respiratorias.

Vacunación contra la tos ferina empieza en los primeros meses

El Esquema Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud contempla la vacuna hexavalente a los 2, 4 y 6 meses de edad.

Esta vacuna protege contra seis enfermedades: difteria, tétanos, tos ferina, hepatitis B, poliomielitis e infecciones por Haemophilus influenzae tipo b.

Posteriormente, los niños deben recibir un primer refuerzo de la vacuna DPT a los 18 meses y un segundo refuerzo a los 4 años.

Esto significa que recibir las primeras dosis no equivale a completar toda la protección prevista en el calendario. Los refuerzos forman parte del esquema y deben aplicarse en las edades correspondientes.

Especialista recomienda revisar el carné de vacunación

Jorge Pérez, gerente médico de Vacunas de GSK, señaló que la prevención no depende únicamente de conocer qué vacunas existen, sino de cumplir oportunamente con cada dosis.

“Cuando hablamos de vacunación infantil no basta con saber qué vacunas existen; también importa cuándo corresponde recibir cada dosis y cada refuerzo”, indicó.

El especialista recomendó revisar periódicamente el carné de vacunación para identificar dosis pendientes y reducir brechas de protección, especialmente durante los primeros años de vida.

Gestantes también reciben vacuna contra la tos ferina

La prevención puede comenzar incluso antes del nacimiento.

El esquema peruano contempla la aplicación de la vacuna Tdap durante el embarazo para proteger frente a tétanos, difteria y tos ferina.

La OMS señala que la vacunación materna puede ayudar a proteger al recién nacido durante los primeros meses de vida, cuando todavía no ha podido completar su propia serie de inmunización.

Esta protección es especialmente importante porque los cuadros graves de tos ferina se concentran con mayor frecuencia en bebés muy pequeños. El Minsa ha remarcado la importancia de vacunar a gestantes y cumplir las dosis infantiles oportunamente.

Loreto estuvo en emergencia sanitaria por riesgo de tos ferina

El 14 de mayo de 2026, el Ejecutivo publicó el Decreto Supremo N.° 007-2026-SA, mediante el cual declaró en emergencia sanitaria durante 90 días a la provincia de Loreto.

Como parte de la respuesta, el Minsa desplegó brigadas para desarrollar acciones de vacunación, vigilancia epidemiológica, atención clínica y comunicación de riesgo en comunidades de la zona.

Posteriormente, el sector destinó recursos adicionales para mantener las acciones contra la tos ferina y otras enfermedades respiratorias en la región.

¿Qué hacer si un niño tiene una vacuna pendiente?

El Ministerio de Salud recomienda revisar el carné de vacunación y acudir al establecimiento de salud más cercano para recibir orientación y completar las dosis correspondientes según la edad.

También está disponible la Línea 113 Salud, que brinda información las 24 horas del día.

Ante síntomas compatibles con tos ferina, especialmente en bebés, el Minsa recomienda buscar evaluación médica debido al riesgo de complicaciones respiratorias.