La salud mental también depende de los límites que establecemos en nuestra vida cotidiana. Alterar constantemente el descanso, aislarse de familiares y amigos o permanecer conectado al trabajo fuera del horario laboral pueden convertirse en señales de alerta cuando estas conductas son persistentes y afectan el funcionamiento diario.
Rebeca Cahui, psicóloga de la Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS), identifica cinco ámbitos a los que conviene prestar atención: sueño, relaciones sociales, desconexión laboral, cuidado personal y tolerancia frente al maltrato.
“Hay factores que aparentemente no son tan graves, pero que nos pueden llevar a situaciones indeseadas y dolorosas”, explica la especialista.
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1. Dormir mal de manera prolongada
El sueño cumple un papel importante en funciones cognitivas, fisiológicas y emocionales. Según Cahui, dormir mal durante periodos prolongados puede relacionarse con síntomas de ansiedad y depresión, problemas de memoria y una mayor vulnerabilidad emocional.
Irritabilidad, somnolencia durante el día, problemas de atención y dificultades en el rendimiento pueden indicar que la falta de descanso está afectando el bienestar.
La especialista recomienda establecer horarios regulares para dormir y despertar, procurar al menos siete horas de sueño y evitar las pantallas durante la hora previa a acostarse.
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2. Aislarse de familiares y amigos
Mantener vínculos sociales contribuye al desarrollo de habilidades sociales, regulación emocional y mecanismos de afrontamiento.
Cuando el aislamiento se prolonga y comienza a interferir con la vida cotidiana, la especialista recomienda evaluar sus posibles causas. En particular, debe prestarse atención cuando existen previamente síntomas depresivos o ansiosos.
3. No desconectarse del trabajo
Revisar constantemente el celular por asuntos laborales fuera de horario, sacrificar actividades familiares y sociales o tener dificultades para dormir debido a preocupaciones profesionales son señales de que el trabajo puede estar ocupando un espacio excesivo.
Para Cahui, es importante mantener un equilibrio entre los ámbitos personal, familiar, social y laboral, además de establecer límites que permitan disponer de periodos efectivos de descanso.
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4. Descuidar de manera persistente el cuidado personal
El abandono prolongado de la higiene y apariencia personal también merece atención, especialmente cuando está acompañado por cambios emocionales o interfiere con las actividades cotidianas, relaciones o rendimiento académico y profesional.
La psicóloga señala que este comportamiento puede aparecer asociado a diferentes problemas psicológicos y situaciones personales, por lo que recomienda fortalecer las redes de apoyo y buscar atención profesional cuando el deterioro sea persistente.
5. Normalizar insultos, humillaciones o manipulaciones
Tolerar insultos, descalificaciones, humillaciones o conductas de manipulación dentro de una relación personal o laboral constituye otra señal que no debe normalizarse.
Entre las alertas mencionadas por Cahui se encuentran justificar reiteradamente el maltrato, aislarse de las personas que ofrecen apoyo o sentir miedo y vergüenza de contar lo sucedido.
La especialista recomienda solicitar orientación psicológica ante estas situaciones. Cuando existe riesgo para la integridad de la persona o de sus hijos, la búsqueda de protección y ayuda especializada adquiere especial importancia.