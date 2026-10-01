El senador de Fuerza Popular Fernando Rospigliosi, presidente de la Comisión de Inteligencia del Senado, pidió que la Policía Nacional y el Ministerio Público investiguen de inmediato las presuntas amenazas contra la presidenta de la República, Keiko Fujimori.

“No es cosa de juego empezar a tramar el asesinato de la presidenta de la República”, declaró Rospigliosi a Canal N. El legislador sostuvo que expresiones de este tipo deben ser investigadas y no pueden ser minimizadas.

Rospigliosi pide una investigación de la Policía y la Fiscalía

Rospigliosi afirmó que las autoridades deben identificar a las personas involucradas y determinar si existen responsabilidades penales.

“Creo que tanto la Policía como la Fiscalía deben investigar de inmediato a las personas que han participado en eso y que debe haber unas sanciones drásticas, no se puede permitir bajo ningún punto de vista”, manifestó.

El senador señaló además que el país ha atravesado periodos de terrorismo y violencia política, por lo que consideró necesario que cualquier posible amenaza sea esclarecida con rapidez.

“Ojalá que las autoridades actúen con la prontitud y celeridad necesaria, porque ya sabemos que muchas veces estas cosas demoran meses y años y luego se diluyen. Hay que actuar ahora”, indicó.

Las declaraciones se producen después de que se difundieran reportes sobre expresiones contra la integridad de la mandataria. Otros actores vinculados al sector de inteligencia también han solicitado que estas sean investigadas.

Comisión de Inteligencia consultará a la DINI

Consultado sobre si la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) tenía información previa sobre las presuntas amenazas, Rospigliosi señaló que el asunto será abordado desde la Comisión de Inteligencia.

“No sé si la DINI tenía información al respecto o como parte de la Comisión de Inteligencia lo vamos a preguntar”, sostuvo.

Rospigliosi preside la Comisión de Inteligencia del Senado para el periodo anual de sesiones 2026-2027. El grupo parlamentario supervisa, entre otros aspectos, las actividades y políticas vinculadas al Sistema de Inteligencia Nacional.

El senador también vinculó este asunto con el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo y planteó restablecer capacidades operativas de la DINI que, según sostuvo, fueron recortadas en años anteriores.

“Parte de las facultades que se le deben otorgar, espero que se le otorguen al Gobierno, es eso, de restablecer la posibilidad operativa de la Dirección Nacional de Inteligencia”, declaró.

Rospigliosi consideró además que la Policía y el Ministerio Público deberían informar sobre el avance de las investigaciones, respetando la reserva de las diligencias.

Rospigliosi se pronuncia sobre censura contra César Astudillo

El senador también se refirió a la moción de censura presentada contra el ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, y consideró positivo que algunos integrantes de la Cámara de Diputados hayan retirado sus firmas de la iniciativa.

“Me parece muy bien que haya grupos en la Cámara de Diputados que hayan recapacitado sobre estos dos temas, que hayan retirado su firma de la censura planteada contra el ministro del Interior”, señaló.

Rospigliosi cuestionó además que se busque retirar del cargo a Astudillo a poco más de dos meses de haber asumido el Ministerio del Interior.

La Cámara de Diputados tenía programado para este jueves 1 de octubre de 2026 el debate de la moción de censura 445 contra Astudillo. La iniciativa fue presentada por legisladores de Juntos por el Perú, Partido Cívico Obras y Partido del Buen Gobierno.