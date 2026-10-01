Dos motocicletas que habían sido reportadas como sustraídas fueron recuperadas durante un operativo policial en inmediaciones de la prolongación Ayabaca, cerca de la conocida curva de La Tierra Prometida, en Ica. La intervención terminó además con tres personas detenidas, entre ellas un menor de edad.

Golpe policial

La acción estuvo a cargo de agentes del Escuadrón de Emergencia de la Región Policial Ica, quienes intervinieron a tres presuntos integrantes de una organización a la que la Policía denomina “Los Correcaminos de Tierra Prometida”.

Los intervenidos fueron identificados como Arian Edinzon Bendezu Mendoza, de 27 años, conocido con el alias de “Perron”; Aaron Jhosue Bendezu Neyra, de 18 años, alias “Primo”; y un adolescente de 17 años, conocido como “Bacteria”.

Según la información policial, los tres estarían vinculados con el hurto de vehículos menores registrado en el sector de Cachiche. Las investigaciones deberán establecer el grado de participación que habría tenido cada uno de ellos en estos hechos.

Durante las diligencias, los agentes lograron ubicar dos motocicletas que figuraban como sustraídas. Una de ellas es una KTM Duke 200 de color blanco, con placa 3710-1F, mientras que la segunda corresponde a una Bajaj Pulsar NS200 FI de color gris, con placa 3990-NB.

Tras la intervención, los tres fueron trasladados junto con las motocicletas recuperadas para continuar con las diligencias. El caso pasó a conocimiento de la unidad especializada SECPIRV PNP Ica.

Cae sujeto con requisitoria en Palpa

En tanto, en otra acción contra la delincuencia, personal policial de la Comisaría PNP Sectorial Palpa ejecutó el operativo policial denominado “Control Territorial - 2026”, en el ámbito jurisdiccional de Palpa, logrando la intervención y detención en flagrancia de una persona por la presunta comisión de un delito contra la libertad sexual.

La acción policial se desarrolló en el CPS Río Grande – Palpa, donde fue intervenido R.C.H.H. (26), quien habría sido detenido en flagrancia por la presunta comisión del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de menor de edad.

El intervenido fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, siendo puesto a disposición de la autoridad competente para continuar con las diligencias e investigaciones conforme a ley.

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