Una familia del centro poblado Miraflores, en el distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Ica, fue víctima del robo de una motocicleta que se encontraba estacionada frente a su vivienda.

Delito en la zona

El hecho ocurrió aproximadamente a las 2:52 de la madrugada del miércoles 23 de setiembre. Según las imágenes de una cámara de seguridad de la zona, sujetos desconocidos llegaron hasta el lugar y, utilizando la fuerza, se llevaron la motocicleta.

El registro de la cámara de seguridad podría ser utilizado como elemento para contribuir con la identificación de los responsables del robo, quienes posteriormente escaparon del lugar con el vehículo.

El hecho ha generado preocupación entre los moradores del centro poblado Miraflores, quienes solicitan un mayor patrullaje policial y presencia del personal de Serenazgo.

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