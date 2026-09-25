Arequipa: detienen a joven acusado de arrojar piedra contra una vivienda en presunto caso de extorsión

El hermano de una mujer recibió amenazas de atentar contra su familia si no daba dinero. Una semana después, una piedra fue lanzada contra la ventana de su vivienda en Mariscal Castilla, en el distrito de Cerro Colorado, donde se encontraban la madre de la mujer y su nieta de dos años.

El hecho ocurrió esta mañana, aproximadamente a las 8:30 horas. Según la denuncia de la mujer, el hombre arrojó una piedra de gran tamaño contra la ventana del segundo piso del inmueble. El impacto rompió el vidrio de una habitación y los fragmentos alcanzaron a la adulta y a la niña.

Tras el llamado a la Policía, los agentes de la Comisaría PNP Mariscal Castilla llegaron al lugar y realizaron la búsqueda del presunto responsable por las inmediaciones. Los efectivos ubicaron a un varón que, al notar su presencia, habría intentado escapar.

Los agentes iniciaron una persecución y finalmente lo alcanzaron y detuvieron. El intervenido fue identificado con las iniciales P.P.C.A., de 25 años, y es investigado por su presunta vinculación con la banda denominada “Los Malditos de Mariscal Castilla”.

De acuerdo con la denuncia, aproximadamente una semana antes, el hermano de la mujer había recibido mensajes por WhatsApp en los que le exigían dinero bajo amenazas de causar daños a él, a sus familiares o a su vivienda.

Durante la intervención, la Policía incautó un teléfono celular que será considerado en las diligencias de investigación. El detenido fue trasladado a la comisaría y será investigado junto a la Fiscalía para determinar responsabilidades sobre el arrojo de la piedra a la vivienda y presuntas amenazas de extorsión.