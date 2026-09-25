La moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, generó cuestionamientos del titular de Educación, José Antonio Chang, quien consideró que la medida se plantea de manera apresurada.

Durante sus declaraciones, sostuvo que las interpelaciones y censuras son atribuciones de la Cámara de Diputados, pero pidió permitir que el Ejecutivo continúe desarrollando su trabajo.

Chang señaló que han transcurrido alrededor de 90 días desde el inicio de la gestión y consideró insuficiente ese periodo para evaluar sus resultados.

“Espero que las bancadas sean reflexivas. Como señalo, han pasado recién 90 días de gestión y comenzar con una interpelación o censura me parece bastante apresurado para poder evaluar una gestión”, expresó.