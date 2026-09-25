Desde su llegada al Congreso Bicameral, Juntos por el Perú (JP) se presentó como la bancada de oposición al Gobierno de Keiko Fujimori.

Con representación en el Senado y en la Cámara de Diputados, el grupo parlamentarios ha destacado también por ser protagonista de una serie de cuestionamientos.

De acuerdo con información revisada por Correo, son al menos 13 los hechos que evidencian cuál es su comportamiento (ver infografía).

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Estos son los hechos cuestionables de la bancada de Juntos por el Perú. (Infografía: Diario Correo)

VARIOS

El primer hecho cuestionable que se puede atribuir a JP ocurrió solo dos días después de que el Congreso se haya instalado.

El 30 de julio, el diputado Julián Pérez Mallqui fue detenido en la comisaría de San Miguel luego de ser acusado de agresión física contra una mujer.

Un dato no menor es que Pérez Mallqui ya contaba con antecedentes y procesos judiciales previos, esto incluye una sentencia por lesiones culposas.

La Comisión de Ética ya lo investiga y también la Fiscalía. Sin embargo, hasta la fecha no se conoce que el partido haya aprobado alguna sanción en su contra.

A esto se le suma la revelación de que la diputada Catherine Palomino habría pedido a los trabajadores de su despacho que asuman la compra de cuadros, tarjetas de presentación y alimentos .

De acuerdo con conversaciones de un grupo de WhatsApp, Mishell Muguerza, asistente del despacho de Palomino, le comunicó al equipo que debía resolverse la adquisición de tres cuadros que pidió la diputada.

“Por favor necesitamos su apoyo, el cual será proporcional a lo que percibimos mensualmente”, se lee en uno de los mensajes.

Palomino aseguró que pretenden “dañar su honor” y negó las acusaciones. Sin embargo, en ninguna parte de su comunicado negó la veracidad de las conversaciones.

Por otro lado, hace una semana, el Senado ratificó la designación de Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva (BCR).

Solo JP votó en contra de la permanencia del economista.

Cabe recordar que cuando Velarde se presentó en la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República, diputados como César Tito Rojas hicieron preguntas sin sentido

“¿Cuál sería el impacto sobre el PBI agropecuario, el empleo y pobreza de regiones del sur si tenemos una sequía más severa que la considerada en el escenario por el BCR?”, cuestionó.

Incluso, el senador Humberto Morales se atrevió a cuestionar los grados académicos de Velarde.“No es idóneo para estar al frente del BCR”, afirmó.

Comisión de Ética ya investiga la denuncia contra Julián Pérez Mallqui por presunta agresión física. (Foto: Andina)

ANÁLISIS

Para Luis Nunes, Roberto Sánchez, jefe del Gabinete de Asesores de JP y líder del partido, maneja la bancada como si fuera una empresa privada.

“Está devolviendo favores, contratando a gente cuestionada. Trata de manejar la bancada de senadores y diputados como una oficina privada, da órdenes y los demás cumplen”, indicó.

En diálogo con Correo, el analista consideró que las actitudes obstruccionistas de la bancada no los hace quedar bien ante la ciudadanía.

Desde su punto de vista, esto provocará una guerra interna en la bancada, pues el grupo está conformado por facciones que no piensan igual como los castillistas, los antauristas y más.

“Todas esas actitudes van a terminar dividiendo más a la bancada. Aunque Sánchez es un tipo estratégico, si es que mantiene esa línea obstruccionista, va a perder votos en las próximas elecciones. Le va a costar una candidatura (presidencial o congresal)”, apuntó.

Finalmente, Nunes señaló que la imagen de JP está muy deteriorada.

“Es vergonzoso. El no sancionar a sus integrantes cuestionados no le hace bien a la imagen del partido y genera un sentimiento de impunidad”, afirmó.