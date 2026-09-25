En recientes declaraciones brindadas desde Huancayo, el líder y fundador del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, ofreció un exhaustivo balance sobre su trayectoria, la coyuntura de persecución política y las dinámicas electorales vigentes en la región Junín.

Durante sus intervenciones, al abordar la situación política regional y el proceso electoral, el exgobernador remarcó que Perú Libre mantiene una postura neutral y rechazó las imputaciones que buscan vincular a su partido con otras candidaturas para restarles respaldo. “Perú Libre suma y no resta”, dijo.

​Respecto a su vínculo con el exgobernador Fernando Orihuela, también candidato al Gobierno Regional de Junín (GRJ) por Podemos, Cerrón precisó que existe una relación histórica de amistad entre sus familias, pero desmarcó tajantemente cualquier alianza político-electoral.