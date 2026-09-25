Un joven de 20 años de edad resultó gravemente herido tras sufrir un accidente en la provincia de Sullana, donde el timón de la bicicleta en la que se desplazaba se le incrustó cerca del cuello.

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El hecho ocurrió la tarde del miércoles 23 de setiembre. La víctima, identificada como Anderson Peralta Zapata y que pertenecería al Ejército, tuvo que ser trasladada de emergencia al Hospital de Especialidades III-1 ubicado en el sector oeste de la ciudad, donde permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con pronóstico reservado.

Debido a la gravedad de su estado, sus familiares solicitaron una cadena de oración. “Quisiera pedir a sus amigos y parientes que oren por Anderson. Tuvo un accidente, el timón de la bicicleta se le incrustó en el cuello y ahora está en UCI”, expresó muy dolido un familiar.