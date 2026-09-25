La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas (FISTRAP) del Distrito Fiscal de Piura, a cargo de la fiscal provincial Katterin Ríos Nuñez, obtuvo 09 meses de prisión preventiva contra Iván C. Gálvez C. (48), investigado como presunto autor del delito de pornografía infantil agravada, en agravio de menores de edad aún por identificar.

La investigación, dirigida por la fiscal adjunta provincial Yeraldine Priscila Pozo Córdova, estableció que el imputado Iván C. Gálvez C. (48) fue intervenido en posesión de un celular de su propiedad, en el cual se le encontró material pornográfico (fotos y videos), así como contenido multimedia generado por inteligencia artificial, con fines relacionados con la pornografía infantil.

Asimismo, durante las diligencias la Fiscalía recabó graves y fundados elementos de convicción, entre ellos celulares con contenido relacionado a la pornografía infantil, CD´s con pornografía de adultos, revistas sobre la sexualidad de niños (as), lo que demuestra un patrón de consumo progresivo y una fijación en la esfera sexual de menores de edad.

En ese marco, se busca determinar el origen y almacenamiento del material investigado, así como establecer si habría existido una eventual distribución a través de redes sociales, a fin de identificar a los posibles afectados y determinar las responsabilidades que correspondan frente a este delito que vulnera la indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes.

La medida coercitiva permitirá asegurar la presencia del investigado durante el desarrollo de la investigación, mientras el Ministerio Público continúa con las diligencias orientadas a esclarecer los hechos.