Aquí detallamos los precios de los combustibles para hoy viernes 25 de setiembre en algunos grifos de Arequipa. Estos son los pecios de la gasolina, petróleo, el GLP y el balón de gas en Arequipa, según la plataforma Facilito.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 25 de setiembre en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular en el grifo EESS San Limax en la Av. Venezuela en el Cercado de Arequipa a 20.49 soles el galón, en Servicentro Ptromil en la Av. Tahuaycani a 20.68 soles, en la empresa de Transportes Servicios Bea en la Asoc. De Vivienda Ladrilleros en Mollebaya a 20.69 soles, en el grifo JHP en la Av. Jhon Kennedy en Paucarpata a20.89 soles, en la estación de Petroperú en La Pampilla en el Cercado de Arequipa a 22.55 soles.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy 25 de setiembre en Arequipa?

La gasolina Premium en el grifo de Petroperú en La Pampilla en el Cercado de Arequipa se vende a 23.65 soles, en el grifo Corzo n San Martín de Socabaya a 22.99 soles, en el grifo Coesti Es Umacollo en el Cercado de Arequipa a 21.19 soles, en el grifo J.H.P. en la Av. Aviación km. 9 a 21.50 soles, en grifos Buenaventura en la prolongación de la Av. Ejército en Cerro Colorado a 21.59 soles.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este 25 de setiembre, el diésel DB5 S-50 (petróleo) en el grifo J.H.P. en la Av. Aviación en el km. 9 en Cerro Colorado a 24.80 soles, en el grifo XACT Perú en la Av. Perú en Semi Rural Pachacutec en Cerro Colorado a 24.80 soles, en Estaciones Petrol Fast en la calle N° 1 en Chiguata a 24.80 soles, en la estación Corzo en Upis Cristo Rey en La Joya a 24.99 soles, en la estación San José en La Pampilla en el Cercado de Arequipa a 25.89 soles.

¿Cuál es el precio del GLP hoy 25 de setiembre en Arequipa?

El GLP automotor en la estación Inversiones JDSF en la Variante de Uchumayo en Sachaca a 6.87 soles el galón, en Zeta Gas Andino en la intersección de la Av. Perú con Puno en Cerro Colorado a 6.88 soles, en grifo Sur en la Av. Jesús en Arequipa a 6.89 soles, en el grifo Chaskygas en la Av. Industrial Cayro en Paucarpata a 6.89 soles, en la estación San José en La Pampilla en el Cercado de Arequipa a 7.05 soles, en el grifo Coesti Espinar en la Av. Progreso en Miraflores a 6.99 soles.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy 25 de setiembre?

El balón de gas de 10 kilos de la marca Z Gas en el grupo Fanny en UPIS Rafael Belaunde a 47.99 soles, en la marca Pecsagas en el establecimiento de Guevara Cuyo en Hunter a 48 soles, la marca J&J Gas en el local de Mamani Gómez en la Av. Horacio Zeballos Gamez en Socabaya a 48 soles, en la marca Masgas en Wayki Gas en la Aso. Nuevo Characato en Characato a 48 soles.