Quince meses de prisión preventiva se le dictó a dos presuntos implicados en el crimen del soldador y padre de familia, José Fabián Bancayán Fiestas, ocurrido el pasado 7 de enero del presente año en el distrito de La Unión.

Prisión. El Primer Equipo de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (FECCOR) de Piura, obtuvo 15 meses de prisión preventiva contra R. M. A. V. y H. S. J. S. C., investigados por la presunta comisión de los delitos de banda criminal y homicidio calificado (sicariato), en grado de tentativa y consumado, en agravio de José Fabián Bancayán Fiestas y Santos A.Ch.Z.

La fiscal, Verónica Velasco Rivera, sustentó el requerimiento con los elementos de convicción, entre ellos los peritajes de Antropología Forense, que permitieron realizar exámenes morfo-comparativos de imágenes y establecer coincidencias somatológicas mediante la homologación de líneas anatómicas faciales y corporales.

Se incorporaron registros de videovigilancia y el CD de perennización, que captaron la llegada de los sujetos en motos y se estableció que A.V. habría actuado como conductor y S.C. habría participado como copiloto y ejecutor de los disparos.

Se valoró el reconocimiento directo efectuado por el agraviado sobreviviente, Santos A. Ch. Z., quien reconoció a R. A. durante las diligencias, así como los informes de balística y biología forense, que comprendieron el análisis de casquillos, además de muestras hemáticas humanas halladas en la escena y en prendas.

Los hechos ocurrieron el 7 de enero de 2026, en el exterior de un taller mecánico ubicado en el distrito de La Unión, donde cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas realizaron disparos con armas de fuego contra los agraviados. Como consecuencia del ataque, José F. B. F. falleció, mientras que Santos A. Ch. Z. resultó gravemente herido y logró sobrevivir.