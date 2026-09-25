Cristhian Cuadros Treviño, candidato al Consejo Regional de Arequipa por el movimiento regional Arequipa Avancemos, plantea fortalecer la fiscalización del Gobierno Regional, destrabar proyectos de infraestructura y atender problemas como el saneamiento físico-legal, la agricultura y los servicios de salud.

Usted ha sido alcalde de Vítor y de La Joya ¿Qué lo motivó a postular al Consejo Regional de Arequipa? Nosotros comenzamos desde muy jóvenes en la carrera política. Estuve ocho años como alcalde de Vítor y otros ocho años en La Joya. Estos 16 años de experiencia municipal me han permitido conocer las problemáticas que tienen diversos distritos y la región Arequipa en su conjunto. Hay muchos proyectos que están trabados, entre ellos el saneamiento físico-legal, especialmente en La Joya, donde existen grandes extensiones de terrenos con muchos posesionarios. Esta situación limita el acceso de los vecinos al agua, desagüe y electricidad, porque el Estado no puede invertir en lugares que no tienen saneamiento físico-legal.

¿Qué papel debería cumplir el Consejo Regional frente a estos problemas? El Consejo Regional tiene una labor importante de fiscalización y también de presión para que los proyectos puedan continuar y convertirse en realidad. Un ejemplo es la vía Arequipa-La Joya, de la que se viene hablando durante muchos años. También debemos trabajar en políticas agrarias, porque una parte importante de nuestra población se dedica a la agricultura.

¿Qué características debería tener el próximo Gobierno Regional? Debe tener políticas claras y ejecutar proyectos de envergadura que beneficien a las ocho provincias. Un Gobierno Regional no debería concentrarse en proyectos que corresponden a una municipalidad provincial o distrital, aunque sí puede apoyar a los municipios mediante gestiones y financiamiento.

¿Qué sectores considera prioritarios para la región? Hay que trabajar en agricultura, educación, salud, minería y seguridad, entre otros temas. En educación debemos fortalecer los institutos; en salud tenemos hospitales paralizados y establecimientos que necesitan equipamiento y recursos humanos. También debemos abordar el saneamiento físico-legal en La Joya, El Pedregal y otros sectores de la región, trabajando con las municipalidades y Cofopri para formalizar la propiedad informal.

Uno de los grandes proyectos de Arequipa es Majes Siguas II ¿Debe regresar al Gobierno Regional? Lo más importante es que Majes Siguas II sea una realidad. Desde que era muy pequeño se hablaba de este proyecto y han pasado muchos años sin que se concrete. Además, el proyecto se ha ido encareciendo y existe un proceso de arbitraje. Considero que debemos analizar la posibilidad de que vuelva a Arequipa porque es un proyecto de los arequipeños y está directamente vinculado con la agroexportación.

¿Qué otros proyectos deberían impulsarse junto con Majes Siguas II? Tenemos que mirar el desarrollo integral de Arequipa. Está el puerto de Corío, que avanza lentamente y debe convertirse en una realidad para permitir la exportación. También debemos coordinar con el Gobierno Central la masificación del gas mediante el gasoducto surandino y retomar el proyecto de la gasoquímica.

¿Cuál sería su labor fiscalizadora si llega al Consejo Regional? Mi experiencia como alcalde me ha permitido conocer de cerca el funcionamiento de los gobiernos regionales. He trabajado con las gestiones de Juan Manuel Guillén, Yamila Osorio y la actual administración. Una de nuestras propuestas es realizar una reingeniería de la oficina de Ordenamiento Territorial, con un equipo especializado de abogados, ingenieros y arquitectos que permita avanzar en el saneamiento de terrenos.

¿Qué comisión del Consejo Regional le gustaría integrar o presidir? Cualquiera, porque todas las comisiones son importantes y desde cualquiera se puede servir a la población. Sin embargo, me interesa especialmente la comisión relacionada con agricultura, porque provengo de ese sector. Debemos abordar la problemática de Majes, Siguas II, La Joya y Santa Rita, además de trabajar con las juntas de usuarios y las comisiones de regantes. El agua es fundamental para la agricultura.

En materia de salud, ¿qué medidas considera necesarias desde el Gobierno Regional? Tenemos que culminar los hospitales y fortalecer los establecimientos de salud con equipamiento y recursos humanos. No podemos esperar que una persona llegue a un hospital cuando su problema ya se ha agravado. Los puestos, centros y establecimientos de salud deben contar con personal y equipamiento suficiente para atender a la población de manera oportuna.