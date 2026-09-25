La Contraloría General de la República (CGR) evidenció que el comité de recepción de la obra de creación de pistas y veredas en el A.H. Santa Julia, sector A, ubicada en el distrito de Veintiséis de Octubre, suscribió el acta con observaciones, pero sin advertir trabajos no realizados. Este hecho generó el riesgo de recepción irregular de infraestructura y no aplicación de las penalidades contractuales correspondientes, con lo cual se convalidaría el pago de partidas no ejecutadas conforme al expediente técnico.

En el Informe de Hito de Control N° 028-2026-OCI/6042-SCC (periodo de evaluación del 25 de agosto al 3 de setiembre de 2026) se señala que dicho comité verificó diferentes deficiencias constructivas que conllevaron al resane de fisuras en buzones, sardineles y veredas, la nivelación de adoquines en bases de postes y esquinas, entre otras. Sin embargo, omitió advertir la falta de colocación del sellado asfáltico en las juntas de dilatación de determinados tramos de veredas, sardineles y rampas de concreto, pese a ser un requisito previsto en el expediente.

Durante la visita de inspección realizada, la comisión de control advirtió la ausencia de sellado asfáltico en las juntas de dilatación de sardineles de concreto en las calles Alaska y Puerto Rico, en veredas de concreto en las calles Cuba, Colombia y Chile, y en rampas de concreto para cocheras ubicadas en las calles Alaska, China Popular y Canadá. Esto compromete la calidad del proyecto, puesto que la colocación de este sello asfáltico constituye un elemento indispensable para absorber los esfuerzos de expansión y contracción del concreto, asegurando así la vida útil del elemento.

Adicionalmente, se advirtió que el contratista ejecutó partidas con deficiencias constructivas, incumpliendo las especificaciones técnicas y planos del expediente técnico, lo que genera el riesgo de afectación de la calidad, durabilidad y vida útil de la obra, así como el cumplimiento de su finalidad pública.

Por ejemplo, el equipo de auditores constató grietas longitudinales en sardineles de concreto en diferentes calles, así como desprendimiento y pérdida de material en su parte inferior, generando una cavidad y dejando expuesto el material interno. Además, fisuras longitudinales de trayectoria irregular en su superficie en veredas de concreto y presencia de cangrejeras (defecto de construcción en estructuras de concreto) y exposición de agregado grueso de tamaño regular.

Con respecto a la construcción de algunas rampas de concreto para las personas discapacitadas, se verificó la existencia de un desnivel transversal en la conexión entre el cruce peatonal y la plataforma de descanso de dichas rampas donde ambas están conectadas a las veredas. Este hecho puede ocasionar accidentes.

En marzo de 2025, la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre firmó el contrato con un consorcio para la ejecución de los trabajos por más de S/ 8.9 millones y debió culminar en 150 días calendario.

El informe fue notificado al titular de la entidad para que adopte las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional.