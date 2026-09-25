El papa León XIV llegó a París y fue recibido por el presidente francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo.
Durante su estadía en la capital tiene previsto reunirse con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros de la Iglesia Católica.
La visita comenzó con un amplio operativo de seguridad en distintos puntos de la ciudad. Miles de agentes fueron desplegados para custodiar los desplazamientos del pontífice y las zonas donde se desarrollarán sus actividades públicas.
Entre las actividades previstas para esta primera jornada está su visita a la sede de la Unesco, donde ofrecerá un discurso sobre asuntos como la paz, la unidad europea, el medio ambiente y la inteligencia artificial.
Luego acudirá a la Catedral de Notre-Dame, donde participará en una celebración junto a obispos, sacerdotes, religiosos y seminaristas.
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