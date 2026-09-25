La bancada de Juntos por el Perú en la Cámara de Diputados presentó este jueves una moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, con el respaldo de legisladores de Obras y del Partido del Buen Gobierno. La iniciativa argumenta una “manifiesta incapacidad en la conducción del sector” y el “agravamiento de la violencia letal en el país”.

“Censurar al señor César Astudillo, ministro del Interior (...) al haber quedado acreditada su manifiesta incapacidad de liderazgo y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo”, señala dicha moción que ingresó a las 5:28 p.m. al Área de Trámite Documentario de la Cámara de Diputados, que cuenta con el respaldo de 29 legisladores.

El pedido sostiene que, de acuerdo con las estadísticas disponibles, las medidas adoptadas por el sector no han logrado frenar el incremento de los homicidios ni la percepción de inseguridad en el país.

“Hasta agosto de 2026 se registraron 1 499 homicidios. La cifra supera el total anual reportado en cada uno de los años comprendidos entre 2017 y 2023. El incremento empezó en 2024 y el dato de 2026 aún es preliminar, pues faltan las actualizaciones de los meses restantes”, señala el documento.

La moción advierte que las cifras, por sí solas, no reflejan la gravedad de los hechos registrados en las últimas semanas. Asimismo, señala que los medios de comunicación han reportado de manera constante asesinatos ocurridos en distintas regiones del país, varios de los cuales aún no han sido esclarecidos.

La moción también menciona el asesinato de la candidata y periodista Susy Aponte Polo durante la campaña electoral y sostiene que este hecho afecta el orden interno y la seguridad del proceso electoral. “La falta de protección, pese a las amenazas denunciadas, compromete la responsabilidad política del titular del sector”, se lee en la moción.

Respecto a este caso, la moción señala que, tras el crimen, el Ministerio del Interior anunció el envío de un equipo especializado de la División de Homicidios a Áncash para investigar el hecho. No obstante, cuestiona que esta medida se adoptara después del ataque, pese a que la víctima había advertido nueve días antes que su vida estaba en peligro.

“Por los hechos expuestos, el señor César Augusto Astudillo Salcedo no reúne las condiciones de idoneidad, eficacia y confianza política necesarias para continuar al frente del Ministerio del Interior. Corresponde, por ello, que la Cámara de Diputados haga efectiva su responsabilidad política mediante la censura”, resalta.

“La falta de protección de una candidata que había denunciado amenazas compromete la seguridad de las semanas restantes de campaña. La censura resulta necesaria para exigir una conducción del sector capaz de adoptar medidas inmediatas durante el proceso electoral”, agrega.

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Presentan moción de censura contra el ministro del Interior



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