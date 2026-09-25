Robbie Williams sorprendió a los seguidores que se encontraban en los exteriores del hotel donde se hospeda, en Miraflores, al salir para cantar en plena vía pública. El artista ofreció una breve presentación luego de que se confirmara la suspensión de su concierto en Lima. Decenas de fanáticos llegaron hasta el lugar con celulares y pancartas para verlo y registraron el inesperado momento.

La aparición del artista se produjo en los exteriores del hotel, donde se había instalado un cerco de seguridad para resguardar la zona. Hasta allí llegaron fanáticos peruanos y extranjeros que habían viajado a Lima para asistir al concierto. Entre ellos se encontraba una ciudadana boliviana que arribó a la capital pocas horas antes de que se anunciara la medida administrativa que impidió la realización del espectáculo.

Un día antes de la cancelación oficial del concierto, el cantante británico también había salido del hotel para acercarse a los seguidores que permanecían en los exteriores. En aquella ocasión, Robbie Williams saludó al público, firmó discos y accedió a tomarse fotografías con algunos asistentes. Esta vez, su nueva aparición en la vía pública se produjo luego de la suspensión del evento y ante la presencia de los fanáticos que aguardaban en los alrededores.

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El cantante británico Robbie Williams canta con sus fans tras cancelación de su concierto.



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Robbie Williams en Lima: Municipalidad de San Miguel ratificó clausura del Arena 1 Park por incumplir protocolos de evacuación

La Municipalidad de San Miguel confirmó la clausura temporal del Arena 1 Park, recinto donde Robbie Williams ofreció su primer concierto en Lima el miércoles 23 de septiembre. Según la comuna, el establecimiento incumplió los protocolos de evacuación establecidos para el desarrollo del evento.

En conversación con RPP, Jorge Román Saavedra, gerente municipal de San Miguel, confirmó que el segundo concierto del cantante británico no se llevará a cabo en el Arena 1 Park.

“El recinto ha sido clausurado porque no se ha cumplido con los protocolos de evacuación que establecía la municipalidad”, aseguró el funcionario.

Asimismo, explicó que, antes de autorizar el concierto, la Municipalidad de San Miguel recibió la opinión de las autoridades de Lima Metropolitana, que determinaron que el Arena 1 Park contaba con las condiciones de seguridad necesarias. A ello se sumó una resolución emitida por el Ministerio del Interior.

Según el gerente municipal, la resolución establecía que la empresa organizadora debía garantizar la evacuación interna y externa de los asistentes. No obstante, afirmó que durante el concierto del miércoles se verificó que los protocolos de evacuación establecidos no fueron cumplidos.

Román Saavedra manifestó que la municipalidad establece un plan de evacuación como parte del procedimiento previo a la autorización de este tipo de eventos.

“Este protocolo también debe ser informado a los asistentes durante el concierto”, resaltó.

Según el funcionario, el plan de evacuación contemplaba hasta cuatro alternativas para permitir la salida de los asistentes del Arena 1 Park: “La subida a Gamarra, la subida a Independencia, el puente Belén y un contingente de 40 buses destinado al traslado de las personas”.

La Municipalidad de San Miguel informó, además, que comunicó lo ocurrido a la Fiscalía de Prevención del Delito y a la Comisión de Defensa y Protección al Consumidor, a fin de que se adopten las acciones que correspondan.