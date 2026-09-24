La Municipalidad de San Miguel comunicó la cancelación del concierto de Robbie Williams programado para hoy jueves 24 de septiembre en el Arena 1 luego de advertir deficiencias relacionadas con la organización y las condiciones de seguridad del evento.

El municipio señaló que detectó problemas en las vías de evacuación, desorden en las salidas y cierre no autorizado de accesos peatonales luego de la culminación del evento.

En su comunicado, la municipalidad sostuvo que la seguridad de los asistentes y la tranquilidad de los vecinos son prioridades.

“En ese sentido, y con el objetivo prioritario de salvaguardar la integridad física de la ciudadanía, SE INFORMA QUE EL CONCIERTO PROGRAMADO PARA HOY, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026, EN EL RECINTO ARENA 1, NO SE LLEVARÁ A CABO. Asimismo, SE HA DISPUESTO LA CLAUSURA INMEDIATA DEL REFERIDO LOCAL”.