Luego de su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el último martes, la presidenta Keiko Fujimori sostuvo una reunión bilateral en Nueva York con el secretario general de la ONU, António Guterres. El encuentro tuvo como puntos principales la lucha contra la delincuencia transnacional y la prevención frente al fenómeno El Niño.

La mandataria calificó como una “prioridad” de su Gobierno la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. Esto debido al “grave impacto que genera en la seguridad ciudadana, la gobernabilidad democrática y el desarrollo sostenible”.

En otro momento, resaltó la importancia del “intercambio de información, las capacidades institucionales y la cooperación internacional” para combatir “delitos como la extorsión, el sicariato, el narcotráfico, la minería ilegal, la corrupción, la trata de personas y el tráfico de armas”.

Frente a “la trata y el tráfico ilícito de personas”, la jefa de Estado afirmó que debe promoverse “una migración ordenada, regular y segura”, así como “estrechar la cooperación entre los países de origen, tránsito y destino para optimizar la identificación y documentación de las personas migrantes”.

De acuerdo con Presidencia, Fujimori también “agradeció” las acciones de prevención, preparación y respuesta anticipatoria que nueve agencias del Sistema de las Naciones Unidas desarrollan frente al fenómeno El Niño, “con especial énfasis en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad”.

También ​se reunió con la reina Máxima de Países Bajos, quien es asesora especial del secretario general de la ONU para la Salud Financiera.

Más temprano, junto a los ministros Carlos Espá (Relaciones Exteriores) y Vladimiro Huaroc (Ambiente), acudió a una reunión organizada por Rainforest Alliance, que exploró “mecanismos concretos de financiamiento e inversión para fortalecer la competitividad sostenible”.