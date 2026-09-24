“De Uchuraccay al sicariato actual: 40 años de ataques a la prensa en el Perú” es el nombre del conversatorio internacional que organizará la Asociación Regional de Periodistas del Perú (ARPP), en el marco de las actividades por el Día del Periodista, que se conmemora el próximo 1 de octubre.

Conversatorio internacional

El encuentro se desarrollará este sábado 26 de septiembre, desde las 7:00 de la mañana, hora peruana, y 2:00 de la tarde en Europa, mediante la plataforma Google Meet y con transmisión en vivo a través de Facebook y YouTube.

La actividad reunirá a periodistas y analistas que desarrollan su labor en diferentes países. Entre los participantes figuran Pepe Mejía (España), periodista y analista internacional; Osler Alain, (Francia), periodista y corresponsal en Europa; Manuela Bastidas (Italia), periodista y defensora de la libertad de expresión; y Carlos Caldas, desde Perú, periodista e investigador en temas de seguridad y democracia.

El título del encuentro hace referencia a la matanza de Uchuraccay, ocurrida el 26 de enero de 1983, durante el periodo de violencia interna en el Perú. En ese hecho asesinaron a los periodistas Eduardo de la Piniella, Pedro Sánchez, Félix Gavilán, Jorge Luis Mendívil, Willy Retto, Jorge Sedano, Amador García y Octavio Infante, además del guía Juan Argumedo y el comunero Severino Huáscar.

Justicia para periodistas asesinados

Carlos Caldas Pozo, presidente de la Asociación Regional de Periodistas del Perú, señaló que el encuentro surge también en un contexto que, según expresó, genera preocupación entre organizaciones y profesionales de la comunicación por los casos de violencia criminal contra periodistas.

Durante una entrevista, Caldas mencionó el asesinato del periodista iqueño Gastón Medina Sotomayor, ocurrido el 20 de enero de 2025, así como el reciente asesinato de la periodista Susy Aponte Polo, conocida como “China Polo”, ocurrido el 19 de septiembre de 2026 en la ciudad de Caraz.

El representante de la ARPP sostuvo que uno de los principales objetivos del conversatorio será plantear la necesidad de contar con mayores garantías para el ejercicio periodístico y que las investigaciones permitan identificar a todos los responsables de los ataques contra periodistas.

“Es una vergüenza que el Estado no tome en serio este asunto. El último crimen contra la periodista Susy Aponte Polo, la han matado delante de sus seguidores, en un mercado”, declaró.

Uno de los principales planteamientos expresados por Caldas está relacionado con la necesidad de que las investigaciones sobre ataques contra periodistas no se limiten únicamente a quienes ejecutan materialmente los hechos.

“El verdadero responsable no solamente es el que gatilla. Ese mensajero que dispara es un encargado de un grupo de personas, de un grupo de intereses que se ven afectados en este proceso de toma de los recursos del Estado, básicamente”, sostuvo.

En ese contexto, Caldas planteó que el conversatorio permitirá revisar los antecedentes de violencia contra periodistas y relacionarlos con los riesgos que actualmente enfrenta la prensa.

“Entonces, nosotros pedimos también allí que el concurso de la Fiscalía, el Poder Judicial, la Policía, todos los defensores del pueblo estén pendientes de la investigación y sanción a todos los responsables. Por ejemplo, el tema de Gastón Medina está pendiente. Ha pasado más de un año y todavía no se sabe quién es el autor intelectual”, enfatizó.

Caldas destacó además el papel que, desde su perspectiva, cumple el periodismo en una sociedad democrática, especialmente cuando existen ciudadanos cuyos reclamos no son atendidos por las instituciones.

“El ejercicio periodístico es una garantía de que se respetan los derechos de una democracia. Porque al fallar los sistemas administrativos y de justicia, se acude al periodista. Y el periodista busca reivindicar esos derechos de las personas que no les hacen caso”, expresó.

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