Un empresario dedicado al rubro pastelero fue secuestrado la noche del último miércoles cuando se encontraba cerca de su negocio, ubicado en la calle 29, en El Trébol, Los Olivos.

El momento fue registrado por cámaras de seguridad instaladas en distintos puntos de la zona.

En las imágenes se observa a la víctima caminando junto a otra persona antes de que un automóvil negro llegara hasta el exterior del establecimiento.

Cabe mencionar que, del vehículo, descendieron tres hombres que lo interceptaron y lo llevaron hacia el interior, mientras una mujer permanecía al volante.

Un familiar confirmó a Exitosa que la denuncia ya fue presentada ante la Policía Nacional. Además, detalló que no ha recibido información sobre el empresario y ni una comunicación de los presuntos secuestradores para negociar su liberación.