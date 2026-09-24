Perú y San Vicente y las Granadinas acordaron establecer un espacio de diálogo entre sus Cancillerías mediante un memorándum de entendimiento suscrito por los cancilleres Carlos Espá y Dwight Fitzgerald Bramble.
El nuevo mecanismo permitirá desarrollar reuniones periódicas de alto nivel para intercambiar posiciones sobre asuntos regionales e internacionales de interés para ambos países y dinamizar sus relaciones bilaterales.
Durante el encuentro también se planteó profundizar la cooperación y la integración entre ambos Gobiernos. Entre los temas identificados figuran la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, la resiliencia ante desastres naturales y el desarrollo sostenible.
Como parte de la reunión, Espá entregó a Bramble una propuesta de Acuerdo Marco de Cooperación Técnica, con la finalidad de avanzar hacia un marco institucional para la cooperación bilateral.
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