El colombiano Jhon Jairo Cárdenas Martínez (53) que se encontraba internado en el penal de varones de Pocollay por presunto delito de extorsión mediante la modalidad del préstamo “gota a gota” murió esta noche cuando era trasladado al hospital Hipólito Unanue por el personal del INPE. Ese extranjero hace tres días atrás había sido evacuado al nosocomio desde el establecimiento penitenciario al sentirse mal de salud luego de haber sido agredido por otros internos, pero tras una revisión médica se le dio de alta y retornó al penal de Pocollay, hasta que hoy volvió a ponerse mal y el personal médico en el servicio de Emergencia del hospital Unanue solo confirmó su deceso.

Avisan a Policía

Sobre el fallecimiento del interno extranjero, el personal médico dio aviso al policía de servicio en el nosocomio para que se comunique al fiscal de turno. Se dispuso luego que el cuerpo de Cárdenas permanezca en el establecimiento de salud hasta mañana, para ser trasladado a la morgue de Tacna y con la autopsia conocerse la causa de la muerte.

Víctima de agresión

Sobre la situación de salud del interno Cárdenas, dos agentes del INPE que laboran en el penal de Pocollay señalaron que ese extranjero había sido agredido hace unos días atrás, en el nosocomio le hicieron una tomografía en la cabeza y consideraron que no tendría lesiones graves, pero padecía de la hipertensión y otros males.

Denunciado por extorsión

De fuente policial se conoció que Jhon Cárdenas Martínez el 22 de mayo del 2023 se vio involucrado en un presunto delito de extorsión con préstamos “gota a gota” junto a sus compatriotas Hernán Isaza Cárdenas y Ariel Delgado Delgado.

Esa vez los tres extranjeros fueron denunciados de amenazar de muerte al taxista Alberto C.C. (64) en el centro poblado La Natividad y luego intervenidos por la PNP. El taxista sexagenario se hallaba en un auto Toyota color azul entre la avenida Pinto y calle Enrique López Albújar y pidió ayuda, indicando que era amedrentado por los prestamistas que habían elevado el porcentaje de intereses de un préstamo de dinero que se había hecho.

Alberto C.C. indicó que había cumplido con pagar una deuda con interés al 20% en 24 días, pero al final el prestamista (Cárdenas) le dijo que el préstamo era al 24% de interés y seguía debiendo, por lo que era amedrentado constantemente.

Prisión preventiva

Tras las detenciones en La Natividad en el 2023, los tres colombianos obtuvieron una comparecencia por el presunto delito de extorsión y la Fiscalía apeló. En agosto del 2024 el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva para esos imputados y Jhon Cárdenas Martínez fue capturado el 25 de enero del 2025 por agentes de la Policía Judicial en el mercado Héroes del Cenepa del distrito Gregorio Albarracín a solicitud del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tacna, por el caso que está en el expediente judicial Nº 1728-2023.