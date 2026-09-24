El Gobierno Regional de Ica celebró un nuevo logro deportivo luego de que su equipo de trabajadores se quedara con el título de Fútbol 6 Libre en la etapa regional de los XXIV Juegos Nacionales Deportivos Laborales 2026 – Copa Caja Ica.

Disciplina deportiva

La campaña del representativo regional le permitió terminar en el primer lugar de su categoría y obtener el derecho de participar en la etapa nacional, competencia que está programada para noviembre en la ciudad de Arequipa.

Los integrantes del equipo fueron recibidos en la Gobernación Regional por el gobernador Jorge Hurtado, quien expresó su reconocimiento por el desempeño mostrado durante el torneo y destacó el compromiso de los trabajadores que participaron en la competencia.

El campeonato se definió con el GORE Ica en el primer lugar, mientras que la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (UNICA) obtuvo la segunda posición y Hermes completó el podio en el tercer puesto.

Los Juegos Nacionales Deportivos Laborales reunieron a trabajadores de distintas instituciones públicas y privadas de Ica, en una jornada que combinó la actividad deportiva con espacios de integración entre las entidades participantes.

En las otras categorías también se definieron los campeonatos. En Fútbol 6 Máster, la Dirección Regional de Educación de Ica consiguió el primer puesto, seguida por la UNICA y la Corte Superior de Justicia de Ica. En Fútbol 6 Damas, la Corte Superior de Justicia alcanzó el campeonato, mientras que la UNICA y la Municipalidad Provincial de Ica ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Por su parte, en vóley damas, el título regional quedó en manos de la Municipalidad Provincial de Ica.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO