La delegación que representará a la región Ica en la etapa final de los XXIV Juegos Nacionales Deportivos Laborales 2026 recibió la indumentaria oficial con la que competirá en el certamen nacional programado del 18 al 22 de noviembre en la ciudad de Arequipa.

Disciplinas deportivas

La entrega de los uniformes se realizó durante una ceremonia encabezada por el gobernador regional de Ica, Jorge Hurtado, quien hizo efectiva la dotación de la indumentaria a los trabajadores que representarán a la región en la competencia organizada por el Instituto Peruano del Deporte (IPD).

La delegación está conformada por servidores públicos que lograron su clasificación a la etapa nacional tras superar las fases previas del campeonato, donde competirán frente a representantes de distintas regiones del país en diversas disciplinas deportivas.

Los Juegos Nacionales Deportivos Laborales constituyen uno de los principales certámenes dirigidos a trabajadores del sector público y privado, promoviendo la práctica deportiva, la integración entre instituciones y los hábitos de vida saludables.

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