La Plaza de Armas de Ica fue escenario de una ceremonia cívica en homenaje a los Mártires de Uchuraccay. La actividad central fue el paseo e izamiento del pabellón nacional, seguido de una jornada de reconocimiento y memoria en honor a los periodistas y comunicadores que perdieron la vida en Uchuraccay, Ayacucho, el 26 de enero de 1983, mientras investigaban hechos de violencia en plena época del conflicto interno peruano.

Más de cuatro décadas

El homenaje fue convocado por diversas organizaciones vinculadas al ejercicio informativo y la defensa de la libertad de prensa, entre ellas el Colegio de Periodistas del Perú – Consejo Departamental de Ica, la Federación de Periodistas del Perú – Centro Federado del Sur Chico, la Asociación de Comunicadores y Periodistas de Ica y la Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP Filial Ica.

Las autoridades y representantes de estos gremios, incluyendo a la decana del Colegio de Periodistas en Ica, Mag. Massiel Anyosa Oré, y el presidente de la Federación de Periodistas del Perú, en Ica , Lic. Gustavo Sulca Zaconetta, se reunieron en la plaza principal para rendir homenaje a quienes han sido recordados como Mártires de Uchuraccay, al cumplirse 43 años de aquella tragedia que marcó la historia del periodismo peruano.

La conmemoración se sumó a otras actividades que se llevaron a cabo en distintas regiones del país para mantener viva la memoria sobre Uchuraccay, un suceso que ha sido reflexionado y recordado en círculos periodísticos, académicos y sociales como una advertencia sobre los riesgos del ejercicio informativo en contextos de violencia y desinformación.

