El concierto que Robbie Williams tenía previsto ofrecer este jueves en Arena 1 Park no se realizará en la fecha programada y será reprogramado, informó One Entertainment a través de un comunicado.

“ Ante esta situación, One Entertainment anuncia que el concierto será reprogramado y que la nueva fecha será comunicada oficialmente en breve ”, indicó la productora.

La productora atribuyó la suspensión a una decisión de la Municipalidad de San Miguel, que impidió el desarrollo del espectáculo bajo las condiciones previstas. Frente a ello, señaló que trabaja en una nueva fecha junto con el equipo del artista británico.

One Entertainment precisó que durante las primeras horas del día subsanó las observaciones formuladas por la comuna con el objetivo de garantizar la realización del concierto bajo las condiciones de seguridad requeridas. Sin embargo, sostuvo que hasta el cierre de su comunicado no obtuvo respuesta que permitiera llevar adelante el show.

Nueva fecha será anunciada

La empresa señaló que continúa realizando las coordinaciones necesarias para concretar la presentación de Robbie Williams “en la fecha más próxima posible”. La nueva fecha será comunicada oficialmente a través de sus redes sociales.

Asimismo, One Entertainment expresó sus disculpas a las personas que adquirieron entradas para el espectáculo y lamentó los inconvenientes y molestias ocasionados por la suspensión.

La productora también agradeció la comprensión, paciencia y confianza de los seguidores del cantante británico y reiteró su compromiso de brindar el espectáculo anunciado.