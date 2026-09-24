La Municipalidad de San Miguel confirmó la clausura temporal del Arena 1 Park, recinto donde Robbie Williams ofreció su primer concierto en Lima el miércoles 23 de septiembre. Según la comuna, el establecimiento incumplió los protocolos de evacuación establecidos para el desarrollo del evento.

En conversación con RPP, Jorge Román Saavedra, gerente municipal de San Miguel, confirmó que el segundo concierto del cantante británico no se llevará a cabo en el Arena 1 Park.

“El recinto ha sido clausurado porque no se ha cumplido con los protocolos de evacuación que establecía la municipalidad”, aseguró el funcionario.

Asimismo, explicó que, antes de autorizar el concierto, la Municipalidad de San Miguel recibió la opinión de las autoridades de Lima Metropolitana, que determinaron que el Arena 1 Park contaba con las condiciones de seguridad necesarias. A ello se sumó una resolución emitida por el Ministerio del Interior.

Según el gerente municipal, la resolución establecía que la empresa organizadora debía garantizar la evacuación interna y externa de los asistentes. No obstante, afirmó que durante el concierto del miércoles se verificó que los protocolos de evacuación establecidos no fueron cumplidos.

Román Saavedra manifestó que la municipalidad establece un plan de evacuación como parte del procedimiento previo a la autorización de este tipo de eventos.

“Este protocolo también debe ser informado a los asistentes durante el concierto”, resaltó.

Según el funcionario, el plan de evacuación contemplaba hasta cuatro alternativas para permitir la salida de los asistentes del Arena 1 Park: “La subida a Gamarra, la subida a Independencia, el puente Belén y un contingente de 40 buses destinado al traslado de las personas”.

La Municipalidad de San Miguel informó, además, que comunicó lo ocurrido a la Fiscalía de Prevención del Delito y a la Comisión de Defensa y Protección al Consumidor, a fin de que se adopten las acciones que correspondan.