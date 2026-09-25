Familiares del interno del penal El Milagro de Trujillo Jesús Benito Reyes Cárdenas pidieron investigar su muerte. El reo falleció en el Hospital Regional Docente de Trujillo tras ser trasladado a ese nosocomio herido, según sus deudos, producto de una puñalada.

VER MÁS| Trujillo: balean a empresario y le roban S/ 196,000

Fuentes policiales indicaron que el preso habría sido atacado con un arma blanca en el pabellón 8 de máxima seguridad, el 21 de septiembre de este mes. En ese ambiente de la cárcel se produjo una pelea en la que habría participado Reyes Cárdenas. Él resultó con cortes en el cuello, por lo que fue trasladado al Regional, donde falleció.

Ante esto, sus parientes exigieron que se investigue y sancione al responsable de esta muerte. También denunciaron que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) no les habría dado detalles de lo ocurrido.

Este presunto asesinato ocurre en plena emergencia del penal El Milagro. El 6 de septiembre, el Ejecutivo dictó esa medida para la cárcel por un periodo de 60 días.