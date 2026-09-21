El penal El Milagro de Trujillo por fin podrá controlar el ingreso de objetos prohibidos a ese centro penitenciario. El Ministerio de Defensa inició el acondicionamiento del sistema tecnológico que reforzará la revisión de quienes accedan a esa cárcel, en el marco de las medidas adoptadas para fortalecer la seguridad ciudadana en la región La Libertad.

TECNOLOGÍA

Desde este reclusorio, según la Policía, se coordinaban los más sonados secuestros, asesinatos y extorsiones reportados en esta parte del país. Además, durante una requisa realizada el 17 de septiembre último, se decomisaron 298 ketes de marihuana y 28 bolsitas de clorhidrato de cocaína.

Para evitar que más objetos ilícitos ingresen al penal, desde ayer se empezaron a instalar equipos de ondas milimétricas, detector de metales y un sistema de inspección por rayos X para equipaje y paquetería.

Dichos aparatos tecnológicos, que son acondicionados en los exteriores del establecimiento, permitirán detectar metales u objetos extraños en el cuerpo de las personas que ingresen, así como realizar la revisión de paquetes que pretendan ser introducidos al recinto.

“La implementación de esta tecnología forma parte de las acciones destinadas a elevar los controles de ingreso a los establecimientos penitenciarios”, detalló Rafael Belaunde, ministro de Defensa.

Además, explicó que esta intervención complementa el despliegue de las Fuerzas Armadas en los alrededores de esta cárcel de máxima seguridad, en apoyo a la Policía Nacional.

EMERGENCIA

El Establecimiento Penitenciario de Varones Trujillo fue declarado en emergencia por 60 días mediante el Decreto Supremo N° 128-2026-PCM, debido a las condiciones de alta peligrosidad identificadas en su entorno. La medida también comprende a los centros penitenciarios Miguel Castro Castro y Ancón I, en Lima; Challapalca, en Tacna; y Cochamarca, en Pasco.

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