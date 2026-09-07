Refuerzan seguridad en el penal El Milagro de Trujillo. El Ministerio de Defensa envió equipos tecnológicos para evitar el ingreso de objetos prohibidos a esta cárcel y, además, desde ayer dispuso que militares resguarden los exteriores de este centro penitenciario.

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TECNOLOGÍA

En horas de la mañana, el ministro Rafael Belaunde supervisó el traslado, desde el Grupo Aéreo N° 8, en el Callao, de tres equipos tecnológicos para el penal de Trujillo. Esto como parte de las acciones adoptadas tras la declaratoria de estado de emergencia en ese establecimiento penitenciario.

Belaúnde informó que el equipamiento destinado para El Milagro está compuesto por un equipo de ondas perimétricas, un detector de metales y un sistema de inspección de rayos X.

Según explicó, el objetivo es reforzar los controles para impedir el ingreso de celulares, chips y otros objetos prohibidos que puedan ser utilizados por internos para mantener comunicaciones con el exterior.

El ministro añadió que también se busca controlar las antenas y repetidoras instaladas en inmediaciones de los establecimientos penitenciarios que puedan facilitar comunicaciones móviles desde el interior de las cárceles.

Agregó que los nuevos dispositivos serán incorporados a los sistemas que ya existen en el penal de Trujillo, pero advirtió que parte del equipamiento disponible actualmente no se encuentra operativo.

MILITARES

Belaunde, además, anunció el despliegue de un “importante contingente militar” en los exteriores de El Milagro para reforzar la seguridad durante la vigencia del estado de emergencia. La tarde de ayer, los soldados ya resguardaban la cárcel.

Ellos vigilarán el perímetro exterior, hasta un radio de 200 metros.

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