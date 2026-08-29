Mediante el Informe de Hito de Control N.º 048-2026-OCI/5342-SCC, la Contraloría General de la República ha puesto en evidencia una grave situación en la obra del corredor vial Trujillo- Huanchaco, considerado por el exgobernador del Gobierno Regional (GORE) de La Libertad como una de sus “obras emblemáticas”.

En efecto, a casi un año y medio de iniciada la obra vial, cuyo presupuesto es de S/ 121.5 millones, registra apenas un 15.27 % de avance físico acumulado, pese a que se tenía proyectado 37.68 %. Esta situación fue evidenciada por el órgano de control durante una nueva visita de inspección, en la que además se constató que, en los últimos dos meses, los trabajos avanzaron menos del 1 %.

SIN PERSONAL

La inspección comprendió la ejecución de la obra hasta el 18 de agosto. Tras el recorrido en la zona de intervención se advirtió que el bajo nivel de avance físico estaría relacionado con la reducida presencia de trabajadores en la obra.

Esta persistente situación viene retrasando el ritmo de ejecución de los trabajos, a pesar de que a la fecha cerca de S/ 22 millones ya fueron transferidos a la empresa ejecutora, a través de un fideicomiso que contribuye con el financiamiento del proyecto.

Así, por ejemplo, durante la inspección física del 12 de agosto, no solo se verificó la limitada presencia de personal obrero, sino también la ausencia de profesionales claves.

También se constató que las actividades estaban concentradas en un solo punto de intervención y que partidas principales relacionadas con muros de concreto armado, sardineles y adoquinado permanecen sin avances significativos o pendientes de ejecución desde el hito de control anterior.

Para la Contraloría, la persistencia de esta situación podría comprometer el cumplimiento oportuno de las metas y los plazos contractuales, así como generar mayores gastos por la permanencia de la supervisión de la obra y las gestiones administrativas que debe realizar el gobierno regional. Entre estos se encuentra, por ejemplo, gastos asociados al seguimiento de la obra y otros costos relacionados a la prolongación de la ejecución del proyecto.

Cabe indicar que el GORE La Libertad advirtió que anulará el contrato con el consorcio Vías Huanchaco representado por Lucero Coca Condori.

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