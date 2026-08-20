Las casonas ubicadas en el Centro Histórico de Trujillo corren riesgo de colapsar ante un sismo de fuerte intensidad o la llegada del fenómeno El Niño, por lo que la diputada liberteña Nora Llaque Linares, de las filas del Partido del Buen Gobierno, ofició a ministerios y autoridades de la región La Libertad para que informen las acciones de conservación que han realizado para evitar que se pierdan estos inmuebles monumentales.

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“El Centro Histórico de Trujillo concentra uno de los conjuntos arquitectónicos coloniales más importantes del país; pero también concentra años de abandono, falta de mantenimiento y promesas incumplidas. Desde mi despacho, como diputada, hemos iniciado acciones de fiscalización. Hemos remitido 10 oficios a distintas entidades competentes solicitando información técnica clave sobre la gestión, conservación y seguridad del centro histórico”, indicó la parlamentaria.

Control

Entre las entidades a quienes se les solicitó documentación figuran los ministerios de Cultura, Vivienda y Justicia. También el Gobierno Regional de La Libertad y el Proyecto Especial de Recuperación del Patrimonio Monumental, que es un organismo desconcentrado de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT).

En los oficios enviados por Nora Llaque se exige que le entreguen: el inventario de inmuebles patrimoniales y su estado actual, las políticas públicas y planes de regeneración de casonas, el presupuesto asignado y ejecutado para labores de conservación, así como los informes y estudios técnicos realizados los últimos cinco años.

“No podemos permitir que nuestras casonas históricas sigan deteriorándose. No podemos aceptar el abandono y la indiferencia. El patrimonio no es solo memoria, es identidad, es turismo, es economía, es futuro”, acotó.

Riesgo

La alerta por posibles daños en el centro histórico está dada. En la quincena de julio, la MPT, la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de La Libertad y el Colegio de Arquitectos de esta región emitieron un pronunciamiento en el que advierten que 41 de los 213 inmuebles declarados como monumentos históricos de Trujillo tienen “riesgo alto” de colapsar ante las lluvias intensas pronosticadas durante El Niño.

En ese sentido, exigieron que el Ministerio Público “intervenga de manera inmediata” para que obligue a los propietarios de estas casonas a realizar refacciones. Todo bajo la asesoría técnica de la DDC.

A esto se suma que el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) en La Libertad, Hipólito Cruchaga, advirtió que de ocurrir un terremoto el centro histórico, por el mal estado de los inmuebles monumentales, sería uno de los cuatro puntos más devastados de la provincia de Trujillo. Los otros tres se ubican en El Golf (Víctor Larco), Alto Trujillo y Alto Salaverry.

Inspección

La mayoría de casonas en riesgo son predios privados cuyos dueños se resisten a invertir en trabajos de refacción. Sin embargo, uno, situado en la tercera cuadra del jirón Bolognesi, le pertenece a la Sociedad de Beneficencia de Trujillo, por lo que esta entidad, en coordinación con la Fiscalía de Prevención del Delito, la Dirección de Cultura y Defensa Civil del municipio provincial, inspeccionó el inmueble.

Durante la visita se constató la situación de precariedad del predio. También se planteó la importancia de contar con un plan preventivo y avanzar hacia la puesta en valor de la casona, con la finalidad de preservar su valor patrimonial.