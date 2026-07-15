Las casonas del Centro Histórico de Trujillo declaradas Patrimonio Cultural de la Nación están en peligro por la llegada del fenómeno El Niño. Las lluvias intensas que podrían caer en la región entre noviembre de este año y marzo de 2027 ponen en “riesgo alto” a 41 inmuebles monumentales, que podrían colapsar debido al mal estado de su infraestructura.

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Pronunciamiento

La problemática que se vive en este punto de la ciudad hizo que el gerente general de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Carlos Sánchez Caipo; el titular de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de La Libertad, Christian Arbaiza Mendoza; y el decano del Colegio de Arquitectos, Marco Arroyo Flores, se reunieran para emitir un pronunciamiento en donde piden la intervención de las autoridades del sector justicia para evitar posibles tragedias.

Sánchez aseguró que el comunicado conjunto tiene como finalidad establecer responsabilidades si es que ocurren lluvias que originen la caída de estas casonas. Agregó que si bien es cierto los propietarios de estos predios han apuntalado varias estructuras, esto no asegura que no puedan colapsar.

“Son 213 inmuebles declarados como monumentos históricos, de los cuales 41 presentan un nivel de riesgo alto (de colapsar) y están apuntalados. Nosotros (municipio, Cultura y Colegio de Arquitectos) hemos agotado las instancias administrativas en el marco de las respectivas competencias legales; hemos agotado de manera integral las acciones administrativas de fiscalización, notificación y asesoramiento técnico orientados a la mitigación del grave riesgo que viene dándose ante este inminente colapso de casonas”, afirmó el funcionario de la MPT.

Tras precisar que ni el municipio ni la Dirección de Cultura pueden intervenir en estos inmuebles porque son privados, hizo un llamado al Ministerio Público de La Libertad para que “intervenga de manera inmediata” y obligue a los propietarios de estos 41 predios a realizar refacciones, todo bajo la asesoría técnica de la DDC.

“En el momento del desastre no vamos a estar en el peloteo buscando responsables ante la pérdida humana de cualquier ciudadano. El Ministerio Público tiene que notificar y emplazar a los propietarios de estas casonas”, acotó Sánchez.

Alerta

El director de Cultura de La Libertad, Christian Arbaiza, por su parte, confirmó que otra de las preocupaciones ante la llegada de El Niño es la afectación que podrían tener los 3,000 sitios arqueológicos que existen en La Libertad.

“Son sitios arqueológicos muchas veces alejados del sitio urbano, son sitios arqueológicos abiertos que no podemos cubrirlos. Imagínense cubrir todo Chan Chan, es realmente imposible. Lamentablemente, el fenómeno El Niño se expresa más por las lluvias y esa es una preocupación que tenemos en la región La Libertad, que es una de las regiones que más patrimonio arqueológico y también arquitectónico tiene”, afirmó.