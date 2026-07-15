Martín Namay Valderrama, responsable político de Alianza para el Progreso (APP) y exgerente general del Gobierno Regional de La Libertad, consideró que existe “incapacidad” en la gestión que lidera la gobernadora Joana Cabrera Pimentel.

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“Para mí, siento y creo que ya hace algunos meses el gobierno regional está en piloto automático; es decir, funciona porque tiene que funcionar. No hay realmente una decisión técnica, política. Hay incapacidad en la gestión y eso te lo digo porque no hay conocimiento de gestión pública”, dijo en declaraciones para Polémica Noticias.

Para Namay, su correligionaria habría fallado al elegir a algunos asesores y gerentes, pues lejos de buscarle soluciones “le dicen a todo, no”. Incluso, aseguró que estos funcionarios solo estarían esperando que llegue el 31 de diciembre para que termine la gestión. “Para qué asumen responsabilidades si no van a tratar de ayudar a la población”, acotó.

Durante la entrevista, el dirigente también afirmó que César Acuña, quien dejó en el cargo a Cabrera para postular sin éxito a la presidencia de la República, está “decepcionado” de su sucesora. “El ingeniero César Acuña está bien decepcionado de esta gestión, lo ha expresado en dos momentos cuando me he reunido con él”, agregó.

Citas secretas

En otro momento, Martín Namay denunció que unos seis o siete gerentes de la gestión de Joana Cabrera se habrían reunido con Podemos Perú con la intención de mantenerse en sus cargos si esa agrupación gana las elecciones al Gobierno Regional de La Libertad.

“Los candidatos cuando quieren ganar te dicen de todo y ellos (gerentes) son tan inocentes que creen que si ganan estos candidatos los van a poner de gerentes”, afirmó a Polémica Noticias.

Correo trató de obtener la versión de la gobernadora, pero ayer cumplió actividades en la provincia de Pacasmayo. El vicegobernador Ever Cadenillas, en tanto, no contestó las comunicaciones.