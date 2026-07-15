Una gestante falleció la madrugada de ayer en el distrito de Sayapullo, en la provincia liberteña de Gran Chimú, tras la detonación de un presunto artefacto explosivo. Su pareja, señalada preliminarmente como la presunta responsable del hecho, sufrió la amputación traumática de ambas manos y permanece hospitalizada.

NO RESISTIÓ

El incidente ocurrió alrededor de las 3:45 a. m. De acuerdo con información proporcionada por el gerente regional de Salud de La Libertad, Gerardo Florián Gómez, el hombre fue trasladado de emergencia al Hospital Regional Docente de Trujillo debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas por la explosión.

“Una lamentable noticia. En Sayapullo, una paciente gestante de 30 años presentaba por motivos de una explosión, aparentemente, motivada por su pareja, ha conllevado a la pérdida irreparable de esta mujer”, indicó Florián Gómez. También se conoció que la fémina tenía 34 semanas de gestación.

Según las primeras diligencias, el hombre de iniciales C.C.S. (35) habría colocado el artefacto explosivo a la mujer, identificada como L.C.L.L. La detonación provocó su muerte en el lugar y causó lesiones de extrema gravedad al presunto agresor, quien perdió ambas manos.

“Por las amputaciones traumáticas de ambos miembros inferiores de esta gestante y la complicación de la explosión es que ha conllevado a su muerte. De igual manera del feto que se encontraba dentro de la madre”, remarcó el titular de la GERESA.

Personal de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público llegaron a la zona para realizar el levantamiento del cadáver y recabar evidencias que permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este hecho.

El caso ha generado conmoción entre los pobladores de Sayapullo debido a la violencia del hecho, mientras se espera que las investigaciones oficiales permitan esclarecer lo ocurrido.