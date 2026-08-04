La identificación de las víctimas del accidente aéreo ocurrido en Nasca ingresó a su etapa final luego de que el equipo de Criminalística del Ministerio Público culminó la primera fase del proceso forense. El gerente de Criminalística, José Luis Pacheco, informó que las evaluaciones médico-legales, antropológicas y odontológicas fueron completadas y quedaron pendientes de homologación mediante pruebas de ADN.

Últimas pericias

“Ya culminamos la primera etapa de la identificación. Ahora esto lo vamos a homologar con el trabajo de los biólogos forenses de ADN”, explicó Pacheco. Precisó que todos los procedimientos se desarrollaron bajo supervisión del Ministerio Público para garantizar la transparencia y el rigor técnico de las pericias, cuyos resultados finales se estimaron para el martes o miércoles.

El funcionario detalló que el proceso requirió un trabajo multidisciplinario para individualizar los restos humanos mediante características como edad, sexo, prendas de vestir, tatuajes, cicatrices y restos dentales. “Empezamos a individualizar de acuerdo a la edad, al sexo y características particulares de la piel, como tatuajes y cicatrices; posteriormente todo será cotejado con el examen de ADN”, señaló

La segunda fase correspondió a la homologación genética realizada por los biólogos forenses en la sede fiscal de Ayacucho. Según el Ministerio Público, ya fueron plenamente identificados los ciudadanos alemanes, españoles, los dos tripulantes peruanos y la totalidad de los ciudadanos italianos, aunque uno o dos cuerpos permanecían pendientes de la confirmación genética.

“Hay por disposición fiscal la posibilidad de entregar algunos cuerpos, pero otros todavía deben ser cotejados con el ADN”, manifestó Pacheco. Agregó que los familiares de los dos tripulantes peruanos ya se habían acercado a la sede del Ministerio Público y que sería el fiscal a cargo quien autorizaría la entrega de los restos conforme avanzaran las diligencias.

Las labores también incluyeron la evaluación de pequeños fragmentos humanos recuperados durante la remoción en la zona del siniestro, los cuales fueron incorporados al proceso de identificación por los peritos en antropología. Hasta el cierre de este informe, los familiares del piloto continuaban a la espera de la entrega de sus restos para darle el último adiós, en tanto el Ministerio Público proseguía con las investigaciones y los procedimientos de identificación.

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