La Contraloría General de la República (CGR) indicó que el Gobierno Regional de La Libertad (GORE) vulneró la normativa vigente en la contratación del servicio de planificación y ejecución de campañas digitales en redes sociales para visibilizar la gestión regional a fines de 2025.

VER MÁS: La Libertad: Declaran inadmisible lista de Aldo Carlos Mariños

“El contrato, suscrito inicialmente por S/ 479,000, fue resuelto de manera parcial debido al incumplimiento de las obligaciones contractuales, lo que redujo el monto final a S/ 239,500”, precisó el órgano de control.

DETALLES

Según el Informe de Acción de Oficio Posterior N° 039-2026-2-5342-AOP, que evaluó el periodo entre el 17 de julio y el 29 de octubre de 2025, “el área de Contrataciones no utilizó las fuentes de información exigidas por la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento para determinar el valor estimado del servicio”.

“En su lugar —agregó— empleó la cotización presentada por un único proveedor que no constituye una fuente de información propiamente dicha, sino una herramienta para hacer consultas en el mercado”.

La Contraloría también determinó que durante la ejecución de las campañas publicitarias en redes sociales, la Gerencia Regional de Imagen Institucional del GORE, a cargo de Miguel Urbina Correa, “incumplió la normativa electoral”.

“Esto debido a que presentó fuera de plazo el décimo reporte posterior de publicidad ante el Jurado Electoral Especial (JEE), lo que motivó a la autoridad electoral a exhortar a la gobernadora regional la presentación del mismo dentro del periodo previsto en la normativa”, explicó la Contraloría.

Ante esta situación, dicho informe de acción fue comunicado a la titular del GORE La Libertad, Joana Cabrera Pimentel, “para que adopte las acciones pertinentes en el ámbito de sus competencias y disponga el deslinde de responsabilidades que corresponda”.