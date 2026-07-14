El libro “Entre el Mar y el Barro. Arte Trujillo (Perú) Contemporáneo” fue presentado como un valioso registro de la producción artística contemporánea de Trujillo y como un homenaje a la memoria del artista y gestor cultural Carlos David Chávez Alvarado (1967-2022), figura fundamental en la promoción y difusión del arte en el norte del país.

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La publicación recoge las obras exhibidas en la exposición del mismo nombre, desarrollada en España en dos importantes escenarios culturales: el Palacio de los Barrantes-Cervantes, en Trujillo (Extremadura), entre el 8 de octubre y el 9 de noviembre de 2025, y la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla, del 18 de marzo al 3 de mayo de 2026.

La muestra, organizada por ARTPEC Arte Trujillo (Perú) Contemporáneo y la Fundación Obra Pía de los Pizarro, con la colaboración de la Embajada del Perú en España, fue curada por la doctora en Bellas Artes María del Socorro MoraC, quien plantea una reflexión sobre la identidad artística de Trujillo a partir de su historia, su patrimonio y la diversidad de lenguajes que caracterizan a sus creadores.

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En su ensayo, la curadora propone un recorrido por los orígenes de la ciudad, desde las culturas Moche y Chimú hasta la producción artística contemporánea, destacando cómo el arte ha sido un elemento de resistencia cultural. El texto dedica un lugar especial a la memoria de Carlos David Chávez Alvarado, recordándolo como un impulsor de proyectos colectivos y un permanente promotor del arte regional.

El libro reúne el trabajo de 33 artistas, entre ellos Eduardo Urquiaga, Pío Ángel Muñoz, Manuel Miranda Parreño, Héctor Suárez, Luis Alarcón, Héctor Acevedo, William Pinillos, Asmat Chirinos Zavala, Francisco Castillo Rojas, María del Socorro MoraC, Juan Chávez, Óscar Alarcón, Rosa Benites Goicochea, Jean Paul Zelada, Joselito Sabogal, Paolo Vigo, Alejandra Delgado, Wendy Castro, Miguel Matute, Verónica Luján, Juan José Burga, Lucio Mora y Rubén Saavedra Cobeña, quienes representan distintas generaciones y propuestas del arte contemporáneo producido en Trujillo.

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