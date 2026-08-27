La minería ilegal que se practica en La Libertad ha originado que el sector minero reduzca su producción en un 14% durante el primer trimestre del 2026. Según información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), recogidas por ComexPerú, este departamento tuvo una menor elaboración de oro formal (-19,6%), principalmente en la provincia de Pataz, donde cayó 24%. Esta jurisdicción concentra el 63,5% de la fabricación aurífera de la región.

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“Acá hay un problema que no se puede ignorar: la minería ilegal sigue afectando gravemente a esta zona, no paga impuestos, canon, regalías, no trabaja bajo estándares laborales ni medioambientales, aparte de que contribuye con otras actividades delictivas”, precisó Aarón Ruiz, economista de ComexPerú.

En ese sentido, pidió a las autoridades “continuar con los esfuerzos para recuperar la seguridad y el control del territorio”. “Este va a ser uno de los principales desafíos para La Libertad, tanto del lado del Ejecutivo, que acaba de iniciar funciones, como de aquellos que sean elegidos a nivel regional y local en un par de meses (en las elecciones del 4 de octubre)”, acotó.

El especialista, asimismo, agregó que la producción de plata también retrocedió ligeramente (-1%), por la menor producción en la provincia de Sánchez Carrión.

Gasto

ComexPerú también analizó el nivel de inversión pública de las autoridades liberteñas. Precisó que de enero a julio de este año, el Gobierno Regional (GORE) de La Libertad ejecutó el 34% de su presupuesto anual, mientras que las municipalidades solo gastaron el 30.9% de dicha partida.

En el caso del GORE, el resultado significa una caída de 9.8 puntos porcentuales respecto al 43.8% del mismo periodo de 2025. En tanto, la tasa reportada por los gobiernos locales representa un avance interanual de 0.9%.

“Esta situación se presenta en un contexto de incremento sostenido del presupuesto de inversión pública recibido por estas entidades. Así, este año La Libertad cuenta con S/ 3,738 millones para proyectos y S/ 6,918 para actividades. Sin embargo, persisten las brechas en su ejecución, especialmente en los proyectos de inversión”, indicó Aarón Ruiz.

Dicho comportamiento ha originado que, entre 2023 y 2025, la región haya dejado sin ejecutar S/ 3,382 millones en actividades y proyectos. De este total, S/ 2,356 millones corresponden solo a obras públicas.

Este último monto equivale a la construcción de 15 centros de salud de segundo nivel, 24 Escuelas Bicentenario y 225,205 viviendas rurales con acceso a electricidad. También al 57.9% del costo de la tercera etapa del Proyecto Especial Chavimochic y al 83.6% de la ampliación del servicio de agua potable de Trujillo.

Capacitaciones

Solo en 2025, las municipalidades provinciales con mayor saldo sin ejecutar fueron Sánchez Carrión (S/ 47 millones), Trujillo (S/ 29 millones) y Pataz (S/ 28 millones). En tanto, a nivel distrital, la comuna de Parcoy dejó de invertir S/ 26 millones.

“Según las propias municipalidades, la baja ejecución del presupuesto de inversión pública responde a la falta de capacitaciones y asistencia técnica en diversos ámbitos”, señaló el economista de ComexPerú.