Una intensa granizada cubrió de blanco las calles del distrito andino de Huamachuco, capital de la provincia de Sánchez Carrión, en La Libertad, ubicada a más de 3,200 metros sobre el nivel del mar.

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El evento climatológico sorprendió la tarde del último martes a la población, que debió tomar medidas para proteger sus viviendas y evitar nuevas afectaciones.

ESCENARIO

De acuerdo con algunos expertos, la granizada se debió a la ocurrencia de lluvias intensas y tormentas eléctricas que ya habían sido pronosticadas por el Senamhi (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología).

“La acumulación de granizo superó los 10 centímetros de espesor, cubriendo calles y vehículos y dificultando el tránsito por distintos sectores de Huamachuco”, informó Canal N.

Algunos vecinos aprovecharon la granizada para hacer muñecos con los trozos de hielo y publicarlos en sus redes sociales.

Según medios de comunicación de la zona, horas antes Huamachuco había sido afectado “por intensas precipitaciones que provocaron inundaciones en algunas viviendas durante la madrugada”.

PRONÓSTICO

Varias han sido las localidades de la sierra de La Libertad donde se han producido lluvias intensas en los últimos días.

Para hoy, sin embargo, no se prevén lluvias y conforme con el Senamhi, se espera una temperatura mínima de 8 °C.