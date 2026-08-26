La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) inició “labores prioritarias de emergencia” en la ribera del río Chicama para reducir el riesgo de desbordes e inundaciones ante la llegada del fenómeno El Niño.

VER MÁS: La Libertad: Se dará mantenimiento a vías y puentes para mejorar accesos a Calamarca

La entidad estatal precisó que se construyen diques de contención con roca al volteo, “una medida destinada a reforzar las márgenes del río y disminuir los posibles impactos ocasionados por el incremento del caudal durante la temporada de lluvias”.

Las labores priorizan la atención de las localidades de Chiclín y Chicama, en la provincia de Ascope, donde la población y las zonas agrícolas se encuentran expuestas a posibles desbordes.

“Estas intervenciones contribuirán a proteger la integridad de las familias, sus viviendas y sus medios de vida”, enfatizó la ANIN.