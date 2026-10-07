Jenry Huisa Calapuja pasó a la segunda vuelta de las elecciones para el Gobierno Regional de Arequipa, pero en Majes, distrito en el que se desempeñó como alcalde hasta abril de 2026 (renunció por campaña) , quedó tercero en la votación del 4 de octubre. Ahora, el candidato de Ahora Nación busca sumar respaldos para enfrentar a Alfredo Zegarra Tejada el próximo 29 de noviembre.

En Majes, Huisa solo consiguió 4 mil 649 votos, equivalentes al 12.76 %, y fue superado por el exgobernador y candidato de Alianza para el progreso, Elmer Cáceres Llica, quien alcanzó 8 mil 989 votos (24.67 %), y por Zegarra, quien obtuvo 5 mil 140 votos (14.11 %). Es decir, el candidato que busca llegar al Gobierno Regional no consiguió imponerse en el distrito donde tuvo su principal experiencia política.

A nivel regional, según el conteo de votos de la ONPE al 99.16% de avance, Huisa alcanzó a 121 mil 425 votos, equivalente a 14.46 % de los votos válidos y quedó en segundo lugar, detrás de Zegarra, quien obtuvo 211 mil 808 votos, equivalente al 25.22%. Al no llegar al 30% de votos, el próximo gobernador se definirá entre ambos el 29 de noviembre.

BUSCA ALIANZAS PARA LA SEGUNDA VUELTA

Tras estos resultados, Huisa alegó en Exitosa que su campaña contó con menos presupuesto y respaldo político que la de su contrincante. Indicó que buscará ampliar su respaldo para la segunda vuelta con los arequipeños y ciudadanos procedentes de Puno, Tacna y Cusco que viven en Arequipa.

También señaló que ya recibió acercamientos de algunas familias y sectores políticos, entre ellos personas vinculadas a la familia Cáceres Velásquez, aunque no precisó qué organizaciones políticas respaldarían su candidatura.

Para Huisa, el reto será trasladar el respaldo que consiguió en otras zonas de la región hacia la segunda vuelta. Su resultado en Majes deja, además, un dato que marca su campaña: ni siquiera en el distrito donde fue alcalde logró ser el candidato más votado para gobernador.

Durante su paso por la Municipalidad Distrital de Majes también enfrentó cuestionamientos por decisiones de su gestión. Uno de ellos estuvo relacionado con la compra de 120 palmeras por S/72,960. El entonces regidor Elmer Taparaco denunció una presunta sobrevaloración, mientras que Huisa negó la acusación y explicó que los S/608 pagados por cada palmera incluían instalación, mantenimiento y una garantía de 11 meses.