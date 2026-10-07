Más empresas de transporte se incorporaron al operativo coordinado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), mediante la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), para facilitar el retorno de los asistentes a los tres conciertos de BTS en el Estadio San Marcos.

La oferta de transporte para el retorno de los asistentes aumentó de 80 a 180 buses, proporcionados por 17 empresas, que estarán disponibles al finalizar cada uno de los tres conciertos de la banda K-pop.

El presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, anunció el incremento de unidades durante una conferencia de prensa organizada por la Municipalidad Metropolitana de Lima. En la actividad se presentó el plan operativo que contempla medidas para controlar el ingreso y salida de asistentes, prevenir riesgos y atender posibles emergencias durante los conciertos.

“Son 17 empresas de transporte que han respondido al pedido de la ATU y que están poniendo esta flota a disposición de la ciudad. Con el apoyo de la Policía Nacional, contaremos con espacios para que los buses puedan salir de manera ordenada y segura con los asistentes y sus familiares”, aseguró Hernández.

De acuerdo con el funcionario, las unidades serán ubicadas en puntos estratégicos de los alrededores del Estadio San Marcos. Desde estos lugares, los buses cubrirán rutas hacia Lima Norte, Lima Este, Lima Sur y Callao, conforme al recorrido establecido para el operativo especial.

Además, en el cruce de las avenidas Universitaria y Mariano Cornejo se habilitarán servicios con destino a Pueblo Libre, Miraflores y Villa María del Triunfo. A esta oferta se sumarán unidades del corredor Rojo, que estarán disponibles en la avenida Universitaria y continuarán por la avenida La Marina hasta llegar a Ate.

Para el retorno hacia Lima Norte, con destinos como San Martín de Porres, Los Olivos y otros distritos, se contará con los servicios de J. C. Bus (ruta 1337), El Rápido (ruta 1022), Translima (rutas 1159 y 1031), Realidad Express (ruta 1008), CKF “La F” (ruta 1021), Nueva América (ruta 1023) y Palmari “La P” (ruta 1019).

En cuanto a Lima Este, los buses cubrirán rutas hacia San Juan de Lurigancho y el Centro de Lima. Para este recorrido estarán disponibles las empresas Milenium (ruta 1256), Satélite (ruta 1132) y Trans Service Canadá (ruta 1279).

Para Lima Sur, se habilitarán servicios con destino a Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. Las rutas estarán a cargo de Expreso Doce (ruta 1478), Aquarius (ruta 1482), Guadulfo (ruta 1253), Safrasa “La 40” (ruta 1236) y Córdova y Paucar “La V” (ruta 1182).

En tanto, para quienes necesiten trasladarse hacia el Callao, estarán disponibles los servicios de Señor del Mar (ruta 1133) y Avagon (ruta 1445).