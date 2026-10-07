La llegada de BTS al Perú no solo genera expectativa por los tres conciertos que la agrupación surcoreana ofrecerá en el Estadio San Marcos. Alrededor de estas presentaciones también se desarrollan distintas actividades entre sus seguidores, entre ellas el intercambio de las conocidas “freebies”.

Pero, ¿qué son exactamente las freebies y por qué se han convertido en una tradición entre los fanáticos del K-pop?

¿Qué son las freebies?

El término “freebie” proviene del inglés y hace referencia a un obsequio o artículo que se entrega de manera gratuita. En el caso de los conciertos de K-pop, las freebies son pequeños regalos que los propios fans preparan para compartir con otros seguidores.

Estos artículos pueden incluir photocards, stickers, pulseras, llaveros, tarjetas, pequeños pósteres, dulces u otros objetos personalizados relacionados con el artista o grupo.

A diferencia del merchandising oficial, las freebies no son productos comercializados por BTS ni por la organización del concierto. Son detalles elaborados y distribuidos por los propios seguidores como una forma de celebrar su afición y crear un recuerdo de la experiencia.

¿Por qué los fans de BTS entregan freebies?

El intercambio de estos pequeños obsequios se ha convertido en una manera de generar interacción entre los integrantes de una comunidad de seguidores. Muchas veces, una persona prepara decenas o incluso cientos de unidades para entregarlas gratuitamente a otros fans antes o durante el concierto.

En ocasiones, las freebies están diseñadas con referencias a los integrantes de BTS, sus canciones, álbumes, frases o conceptos vinculados con la agrupación. También pueden ser creadas específicamente para una fecha o concierto determinado.

Freebies durante los conciertos de BTS en Perú

La llegada de BTS a Lima también ha impulsado este tipo de iniciativas entre sus seguidores peruanos. Con tres presentaciones programadas para los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos, los fanáticos han preparado distintas actividades para acompañar las jornadas de conciertos.

En este contexto, las freebies forman parte de las experiencias que pueden encontrarse en los alrededores del recinto, donde los seguidores se reúnen antes de ingresar al espectáculo.

Para muchos fans, recibir o intercambiar una freebie no representa solamente obtener un objeto gratuito, sino llevarse un recuerdo de un momento especial compartido con otros seguidores de BTS.