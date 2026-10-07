BTS ya se encuentra en el Perú para ofrecer tres presentaciones en el Estadio San Marcos, programadas para este miércoles 7, viernes 9 y sábado 10 de octubre. Los conciertos forman parte de su gira mundial “Arirang”, y congregarán a miles de seguidores que esperan disfrutar en vivo de los principales éxitos de la agrupación surcoreana.

En el marco de las actividades preparadas por la llegada de BTS, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), mediante la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), autorizó el uso de drones durante el espectáculo de bienvenida previsto para la banda de K-pop, integrada por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook.

La autorización fue comunicada este martes a través de las redes sociales del MTC. De acuerdo con la entidad, los seguidores de BTS podrán disfrutar del espectáculo de drones en la Costa Verde de Lima, como parte de las actividades organizadas para celebrar la llegada de la agrupación surcoreana al país.

“ El MTC recomienda al público seguir las indicaciones de seguridad establecidas durante el desarrollo del espectáculo, a fin de contribuir a una experiencia ordenada y segura para todos ”, indica el pronunciamiento.

El MTC también compartió una referencia gráfica del espectáculo, en la que se muestran las luces que podrían apreciarse en el cielo de la Costa Verde durante el homenaje preparado para recibir a BTS.

“ ARMYS, miren arriba. El cielo también se prepara para ser parte del espectáculo (…) Disfrutemos el espectáculo. Sigamos las indicaciones de seguridad ”, señala el anuncio.

Como parte de las actividades preparadas por sus seguidores en Lima, BTS recibirá un homenaje con un espectáculo de drones y mensajes en parapente. La iniciativa es impulsada por los fanáticos de la agrupación surcoreana en Perú, quienes han organizado diversas acciones para acompañar su llegada al país.

La banda de K-pop BTS llegó por primera vez al Perú como parte de su gira mundial “Arirang”, con tres presentaciones programadas para el 7, 9 y 10 de octubre en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Para cada show se prevé la presencia de más de 50 000 espectadores.

La noche del 8 de octubre también está previsto un espectáculo de 150 drones sincronizados frente a la Costa Verde de Lima, como homenaje a Jimin, integrante de BTS, por su próximo cumpleaños. El artista celebrará sus 30 años el 13 de octubre.

Los drones proyectarán en el cielo de Lima distintas figuras alusivas a BTS como parte del homenaje preparado para recibir a la agrupación en el Perú. Entre las imágenes previstas se encuentra el logotipo de la banda.