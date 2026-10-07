La llegada de BTS al Perú no solo ha generado expectativa entre sus seguidores. La influencia de la agrupación surcoreana también puede encontrarse en los registros de nombres de ciudadanos peruanos, según información difundida por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

A propósito de la presencia de RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook en Lima, la entidad dio a conocer cuántos peruanos fueron registrados con nombres que coinciden o están inspirados en los integrantes del popular grupo de K-pop.

El registro también da cuenta de 3 203 personas con el apellido “Kim” en el Perú, el mismo que llevan tres integrantes de BTS: Jin (Kim Seok-jin), RM (Kim Nam-joon) y V (Kim Tae-hyung).

Entre los nombres vinculados a los integrantes de BTS, 1 229 peruanos se llaman “Jin”, mientras que 362 llevan el nombre “V” y 143, “Jimin”. Asimismo, figuran 41 personas llamadas “JungKook”, 14 con el nombre “JHope”, 6 como “Suga” y 1 como “J-Hope”. A estos registros se suman 49 peruanos llamados “Army”, en alusión a la comunidad mundial de seguidores de la agrupación surcoreana.

El registro de Reniec también incluye 976 personas llamadas “Violet” y una identificada como “Purple”, nombres asociados al color representativo de BTS. Además, una persona lleva el nombre “Arirang”, en alusión al más reciente álbum de la banda de K-pop.

“ ¡Hay conexiones que también se llevan en el nombre! Algunos nombres nos hacen pensar de inmediato en integrantes, canciones y palabras que forman parte del universo ARMY ”, indicó el Reniec.

💜 ¡Hay conexiones que también se llevan en el nombre! Algunos nombres nos hacen pensar de inmediato en integrantes, canciones y palabras que forman parte del universo ARMY. Una forma especial de descubrir cómo la música también puede conectar con nuestra identidad y acompañar historias que se quedan para siempre. 🪪✨ #Reniec #BTS #ARMY #Identidad #NombresConHistoria — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) October 7, 2026